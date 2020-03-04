Эксперты разъяснили, покрывают ли туристические страховки риск заражения COVID-19

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы стали чаще интересоваться, покрывает ли стандартный полис страхования выезжающих за рубеж риск заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" представители страховых компаний.

Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева рассказала, что "много клиентов сейчас звонят и спрашивают, входит ли коронавирус в страховку". Заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов также отметил, что некоторые клиенты компании просят разъяснить порядок действий при подозрении на коронавирус, предоставить информационные материалы, памятки по профилактике заболевания.

"Заболевших среди наших застрахованных сейчас нет. По полису ДМС был один случай госпитализации с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился", - сообщил он "Интерфаксу".

В свою очередь, Алчеева рассказала, что базовая страховка от ERV покрывает лечение в больницах от коронавируса. "Коронавирус - то же, что и ОРВИ. У нас каждая базовая страховка включает лечение в больницах от этих заболеваний, от гриппа. В такую страховку входит оплата амбулаторного и стационарного лечения, медицинская транспортировка", - сообщила топ-менеджер.

Иванов также заявил, что заражение коронавирусом "не является исключением из страхового покрытия ни по полисам ДМС, ни по полисам страхования выезжающих за рубеж". "Также у нас нет ограничений на страхование по каким-либо направлениям, в том числе, мы страхуем туристов, направляющихся в Китай и Италию", - сказал Иванов.

У компании "Альфа-Страхование" программы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) также покрывают диагностику и лечение коронавируса по аналогии с инфекционными заболеваниями в рамках действующего лимита полиса.

Особенности лечения заразившихся коронавирусом

В "Ингосстрахе" порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили, что лечение коронавируса за рубежом будет покрываться полисом ВЗР. "Медицинские расходы покрываются по полису ВЗР, включая лечение вируса COVID-19, в том числе для путешествующих по Китаю, странам Азиатско-Тихоокеанского региона и другим направлениям, где отмечены вспышки заболевания", - сообщил начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании Максим Максимкин.

По его словам, коронавирус представляет большую опасность, поэтому заболевшего будут лечить изолированно (на карантине) в стране пребывания до полного выздоровления. "Как правило, это происходит в инфекционном отделении государственного госпиталя или даже отдельно выделенных медучреждений. Меры предосторожности также включают в себя изоляцию на время инкубационного периода всех контактирующих с заболевшим, если диагноз COVID-19 подтвердится", - добавил он.

Коронавирус входит в стандартный полис ВЗР и в страховой компании "Согласие": в случае получения счетов из медучреждения за рубежом, в которое будет помещен заболевший гражданин России, компания урегулирует страховой случай согласно условиям договора страхования, в частности, в пределах лимита по полису. "Лимит ответственности по полисам ВЗР составляет от 30 тыс. до 100 тыс. евро (или эквивалент в долларах США)", - пояснили в пресс-службе.

В каких случаях страховка не покроет лечение от коронавируса

Алчеева подчеркнула, что страховка не покроет расходы путешественника при заболевании коронавирусом, если у него нет никаких подтверждающих медицинских документов. "Необходимо диагностирование заболевания", - сказала она. При этом если турист попал на карантин, то базовая страховка не покрывает проживание в отеле и покупку новых авиабилетов, для этого необходимо приобрести расширенную страховку "Стандарт плюс".

Как следует из документа об общих правилах страхования на сайте ERV, в этом случае расходы на проживание в гостинице категории не выше 3* возмещаются в размере, не превышающем сумму в рублях, эквивалентную 300 долларов/евро.

Страховой полис для путешественников в компании "Либерти Страхование" покрывает лечение коронавируса во всех странах, кроме регионов, которые являются не рекомендованными для посещения Ростуризмом. "На данный момент это Китай, Южная Корея, Иран и Италия. Не покрываются страховкой те расходы, которые были обусловлены заболеваниями, в том числе коронавирусом, ставшими причиной официального объявления региона поездки не рекомендованным для посещения", - сказали в пресс-службе страховщика.

Полис страховой компании Trip Insurance также не покроет лечение от коронавируса, если турист заболел им в Китае. "Ростуризм и Роспотребнадзор 24 января опубликовали предупреждение о том, что в связи с появлением в Китае нового коронавируса (2019-nCoV) эта страна нежелательна для посещения. Поэтому в отношении коронавируса на территории Китая полис путешественника работать не будет. Если застрахованный решил отменить поездку в Китай, мы вернем денежные средства за полис в 100% размере", - заявили в компании.

Как сообщили в компании "Альфа-Страхование", если турист путешествует по России, то диагностика коронавируса проводится по полису ОМС. "С 11 февраля коронавирус включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Государственными службами РФ прописан жесткий алгоритм действий в случае подозрения наличия у человека коронавируса (в т.ч. для коммерческих клиник). Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации", - пояснили в пресс-службе.