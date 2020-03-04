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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Житель Петербурга арестован за избиение африканцев в метро

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга арестовал местного жителя, подозреваемого в стрельбе и драке в метро с выходцами из стран Африки.

Как сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города, Вадим Крашенинников отправлен в СИЗО до 1 апреля. По версии следствия, конфликт четверых жителей Петербурга (Крашенникова, еще двоих мужчин и одной девушки) с двумя африканцами произошел в ночь на 2 марта.

Во время потасовки один из зачинщиков в вагоне метро выстрелил из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин, конфликт продолжался по пути следования до следующей станции. Информированный источник "Интерфакса" сообщал, что жители Петербурга избили иностранцев руками и ногами.

Затем подозреваемые, выбросив пистолет на платформу, скрылись, а их оппоненты, не дождавшись сотрудников правоохранительных органов, уехали.

В полиции сообщали, что по данному факту возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия по мотивам расовой ненависти, в качестве подозреваемых задержаны двое. Источник, знакомый с материалами дела уточнял "Интерфаксу", что речь идет о 22-летнем Владимире Карпушине и 19-летнем Вадиме Крашенинникове, оба являются безработными.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении Карпушина пока не решен. Кроме того, полиция устанавливает предполагаемых соучастников преступления.

Петербург Африка

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