Двое жителей Петербурга задержаны за избиение африканцев в метро

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция задержала двух мужчин за стрельбу и драку с африканцами в метро на почве расовой ненависти, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Конфликт с применением оружия между четырьмя жителями северной столицы (среди них была женщина) и африканцами произошел в ночь на 2 марта.

По словам источника, на почве расовой неприязни один из мужчин славянской внешности на платформе станции метро "Гражданский проспект" несколько раз выстрелил из газового пистолета "Удар" (лицензия на него не требуется) в сторону выходивших из вагона темнокожих молодых людей.

После этого предполагаемые зачинщики конфликта поехали на станцию "Академическая", где стали ждать приехавших на следующем поезде африканцев. Они вошли в вагон и поехали к станции "Политехническая", где конфликт перерос в драку, в которой жители Петербурга руками и ногами избили приезжих.

Источник отметил, что на станции метро "Политехническая" один из инициаторов драки выбросил газовый пистолет на рельсы, после чего все четверо человек скрылись.

В свою очередь другой источник "Интерфакса", знакомый с материалами дела, сообщил, что двое подозреваемых были задержаны накануне, ими оказались безработные мужчины 22 и 19 лет. Возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия по мотивам расовой ненависти.

Официальной информацией "Интерфакс" не располагает.