Бывший гендиректор "Норникеля" Стржалковский возглавил экологическую АНО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Владимир Стржалковский стал гендиректором новой автономной некоммерческой организации: АНО поддержки национальных экологических проектов "Атмосфера", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Учредитель нового АНО - Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), был советником Стржалковского в Ростуризме. Основным видом деятельности организации указано "предоставление консультационных услуг в области экологии".

"Приоритетная деятельность компании - это решение оргвопросов на тему экологии. Вот этим организация и будет заниматься. Конкретные приоритеты компании будут определяться после того, как она будет зарегистрирована, и мы получим регистрационные документы", - сообщил "Интерфаксу" Канторович.

По его словам, задачи Стржалковского определит правление АНО.

"Владимир Стржалковский - один из лучших менеджеров страны. Когда мы проведем оргмероприятия на заседании правления, мы определим перечень задач, которые будут стоять перед генеральным директором. Пока об этом говорить преждевременно, мы должны получить документы из Минюста. Когда это произойдет, я не знаю. Может быть, через две недели", - сказал Канторович.

Последняя должность Стржалковского до "Атмосферы" - председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" (2016-2019 годы).

Стржалковский родился в 1954 в Ленинграде, окончил Ленинградский электротехнический институт, работал инженером НИИ командных приборов. С 1980 года он был сотрудником Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, и уволился из органов в 1991 году в звании подполковника.

Он стал одним из основателей турфирмы "Нева", которой руководил с 1991 по 1999 год. В 1999-2000 годах он был замминистра по физкультуре, спорту и туризму, в 2000-2004 годах - замминистра экономического развития и торговли, курировал туризм. С 2004 по 2008 год он был руководителем Ростуризма.

С 2008 по 2012 годы он был гендиректором ГМК "Норникель". С этой должности он ушел с рекордным в российской корпоративной истории "золотым парашютом" в $100 млн. В связи с этим президент Владимир Путин в 2013 году предложил ограничить "золотые парашюты" российских компаний разумными размерами.

Источники "Интерфакса" сообщали, что по крайней мере половина этой выплаты была размещена а семейном счете в кипрском Cyprus Popular Bank (Laiki). В банковский кризис 2013 года по решению кипрских властей застрахованные депозиты и большая часть активов и кредитов Laiki Bank были переданы в Bank of Cyprus, при этом крупные вкладчики могли потерять до 60% вложений. В сентябре 2013 года Стржалковский был выдвинут в совет директоров реструктурированного Bank of Cyprus и в итоге стал его зампредом и главой комитета по рискам.