СКР заподозрил в халатности самарских полицейских, в здании которых придавило рабочего

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением стены во время ремонтных работ в отделении полиции в городе Чапаевска. В результате инцидента один рабочий погиб, второй получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ - по факту халатности со стороны сотрудников отдела МВД Чапаевска, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку, говорится в сообщении.

24 января 2020 года при демонтаже кирпичной перегородки в помещении для содержания задержанных лиц дежурной части отдела МВД по Чапаевску обрушилась кирпичная кладка. В результате обрушения погиб один из рабочих, еще один пострадал.

В ходе предварительного расследования установлено, что ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими. В рамках расследования уголовного дела назначена строительно-техническая экспертиза.

Со своей стороны начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников назначил проведение служебной проверки.