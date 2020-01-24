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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:07

Рабочий погиб при обрушении стены во время ремонта в полиции в самарском Чапаевске

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Один рабочий погиб, второй получил травмы при обрушении кирпичной стены во время ремонта в отделе полиции города Чапаевск в Самарской области.

В пресс-службе СУ СКР по Самарской области сообщили, что в пятницу в обеденное время трое мужчин выполняли ремонтные работы в отделе полиции Чапаевска. Во время разбора кирпичной кладки стены перегородка упала на рабочих. В результате один мужчина скончался на месте происшествия, а второй - доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Третий рабочий не пострадал. Его опросили следователи, которые уже осмотрели место происшествия и приступили к проверке.

Самарская область Чапаевск

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