Двух итальянских студентов поместили в Боткинскую больницу Петербурга

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В петербургской больнице имени Боткина находятся два студента из Италии, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора.

Сообщается, что в четверг вице-губернатор Олег Эргашев провел совещание по приему пациентов, прибывших из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусной инфекции.

"Была разработана маршрутизация пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа. Те пациенты, которые не были за рубежом, но имеют симптомы, с 6 марта будут направлены в Введенскую больницу № 32 для обследования и лечения. Все пациенты, которые находятся в Боткинской больнице, в том числе два студента из Италии, проходят обследование. У одного из них - симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений не зафиксировано. Анализы забираются в соответствии с клиническими рекомендациями", - сообщают в пресс-службе.

Власти Петербурга принимают меры, чтобы выявить граждан, которые находились в контакте с госпитализированными. За ними будет организовано медицинское наблюдение. При выявлении симптомов коронавирусной инфекции они будут госпитализированы в больницу Боткина, подчеркивается в сообщении.

В четверг Роспотребнадзор сообщил о выявлении коронавируса у гражданина Италии - студента Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова (СЗГМУ). В вузе сообщили, что вместе с итальянцем госпитализированы четверо российских студентов, контактировавших с ним. Общежитие университета, где проживают свыше 700 человек, закрыто на двухнедельные карантинные мероприятия.