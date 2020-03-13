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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Российский Минздрав отчитался о четырех выздоровевших после COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минздрав сообщил о четвертом выздоровевшем после заражения коронавирусом COVID-19 в России из 35 признанных случаев. В Петербурге из больницы выписали студента-итальянца, который приехал в город в конце февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Эпидемия коронавируса

Чиновники напомнили, что всего в стране 32 случая заражения зарегистрированы у граждан России, о последнем - в Ленинградской области - было объявлено ранее в пятницу. Все заболевшие вернулись из-за рубежа. Еще два случая в январе выявили у граждан Китая, оказавшихся в Чите и Тюмени. Наконец, заболел приехавший в Петербург учиться итальянец.

Это оказался студент Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова. Поскольку после приезда и перед госпитализацией 5 марта он жил в общежитии, студентов из общежития затем взяли под наблюдение и перевели на дистанционное обучение.

Еще три гражданина России заразились на круизном лайнере Diamond Princess, их эвакуировали сотрудники МЧС и затем они лечились в Казани и на Дальнем Востоке. В российской статистике их не учитывают, поскольку диагноз им поставили за границей - в Японии. Всех троих выписали в минувшие выходные.

Дополняется

Минздрав Италия Петербург Чита Тюмень Китй Ленинградская область

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