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Путин оценил, что измененная Конституция РФ рассчитана на полвека

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию РФ, за или против которых предлагается высказаться на общероссийском голосовании 22 апреля, рассчитаны не на одно поколение, а на полвека, считает президент РФ Владимир Путин.

"Вот все это в известной степени наше с вами общее достижение, выход на новые возможности. И думаю, что для будущих поколений, не обязательно на 20 лет, Владимир Вольфович (Жириновский - ИФ), может быть, на больше - на пятьдесят это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций в пятницу.

Так Путин отреагировал на реплику лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что Конституция в РФ рассчитана на жизнь одного поколения. "Прежняя Конституция была 20 с лишним лет, сейчас новое поколение будет 20 лет жить с поправками к этой Конституции", - сказал Жириновский.

Путин согласился с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что новые вызовы "в известной степени выросли; и часть поправок в Конституцию фиксируют необходимость повышения нашего суверенитета и закрепляет это в основном законе страны".

"Но у нас появились не только новые вызовы, у нас появились новые возможности. И то, чего еще вчера мы не могли делать, в той же социальной сфере - обеспечить индексации, пособия пенсии и так далее - сегодня мы можем это сделать, а значит обязаны. А если это так, то будет правильно в Основном законе это и закрепить", - сказал президент РФ.

Путин признал, что "простому человеку подчас трудно разобраться в деталях".

"Но что точно совершенно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет - это наша страна, её сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы общество у нас было более справедливым, все хотят государство было сильным, и чтобы оно занимало достойное место в мире", - подчеркнул Путин.

Вот при все разнице подходов к методам и способам достижения цели, цель то у нас общая, на самом деле.

Он поблагодарил лидеров думских фракций за то, что "в самые, можно сказать даже, судьбоносные моменты" они "всегда находили в себе силы объединяться для достижения общих общенациональных целей, для решения общенациональных задач".

Владимир Путин

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