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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Семерых из девяти россиян с лайнера Diamond Princess выписали

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Врачи в пятницу выписали из больницы семь российских туристов с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка этой инфекции, в феврале отправленных на двухнедельный карантин в больницу во Владивостоке, сообщила агентству "Интерфакс" представитель краевого Минздрава.

"Анализы не выявили у них коронавирус. Пациенты выписаны, отправились по домам", - сказала собеседница агентства.

На карантине остаются еще двое жителей Владивостока, это семейная пара, которая вернулась во Владивосток из Японии позже.

Как сообщалось, во Владивостоке в инфекционном отделении краевой клинической больницы N2 на карантине находились девять россиян, побывавшие на лайнере Diamond Princess. Это восемь жителей Владивостока и один житель Омска.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По состоянию на вечер минувшего четверга, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 97381, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80409 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 16972, увеличившись за сутки на 2345 случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 6088 больной, скончались 40 человек, в Италии - 3858, скончались 148, в Иране - 3513, скончались 107.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, зарегистрированы в Японии (1036, скончались 12), Франции (423, скончались семеро), Германии, (349), Испании (200, скончался один), США (149, скончались 11), Сингапуре (117), Великобритании (115, скончался один), Гонконге (104, скончались двое).

Всего в мире по состоянию на вечер четверга зафиксировано 3348 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 336 человек.

Приморский край

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