В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Из общего числа больных 80409 приходилось на материковый Китай, В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 16972, увеличившись за сутки на 2345 случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 6088 больной, скончались 40 человек, в Италии - 3858, скончались 148, в Иране - 3513, скончались 107.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, зарегистрированы в Японии (1036, скончались 12), Франции (423, скончались семеро), Германии, (349), Испании (200, скончался один), США (149, скончались 11), Сингапуре (117), Великобритании (115, скончался один), Гонконге (104, скончались двое).

Всего в мире по состоянию на вечер четверга зафиксировано 3348 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 336 человек.