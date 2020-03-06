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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Житель Приамурья пытался выехать за границу в ремне с пряжкой за 1,2 млн рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Гражданин России пытался вывезти в Китай пряжку из драгоценных металлов, в том числе палладия. Благовещенский городской суд Амурской области признал его виновным в контрабанде и приговорил к трем годам лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием из заработка осужденного 10% в доход государства.

Сам подсудимый утверждал, что пряжку для брючного ремня, содержащую более 438 гр золота, почти 21 гр серебра и 1,6 гр палладия, купил у незнакомца.

Осенью 2018 года мужчина, чтобы пройти таможенный контроль на Благовещенском пункте пропуска, выкрасил ее в черный цвет, дополнил наклейкой в виде короны.

Драгметалл обнаружил сотрудник пограничного УФСБ России по Амурской области при личном досмотре на Благовещенской таможне.

Стоимость пряжки, исходя из стоимости содержащихся в ней химически чистых драгоценных металлов, по оценке на дату преступления, - почти 1,2 млн рублей. Драгоценная пряжка обращена в доход государства.

Амурская область

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