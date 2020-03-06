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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) намерена провести единые государственные экзамены (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников по расписанию, но будет следить за ситуацией с распространением нового коронавируса COVID-19.

"Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен для девятиклассников - ИФ) 2020 года ведется в штатном режиме, проведение экзаменов планируется в предусмотренные расписанием сроки", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Вместе с тем, в ведомстве добавили, что "внимательно следят" за развитием ситуации с распространением коронавируса. "В случае необходимости будут приниматься дополнительные решения, чтобы соблюсти права всех выпускников и обеспечить им возможность прохождения государственной итоговой аттестации", - отмечают в ведомстве.

Дополнительные профилактические меры в пунктах проведения экзаменов будут приниматься в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов управления здравоохранением, добавили в Рособрнадзоре.

Хроника коронавируса. Март.

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Рособрнадзор ЕГЭ ОГЭ

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