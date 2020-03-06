Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет приведет к двоевластию

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет при наделении этого органа особыми полномочиями может привести к двоевластию.

"Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить (Путину - ИФ) Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране", - сказал Путин на встрече с представителями общественного Ивановской области.

Он отметил, что такая ситуация была бы абсолютно губительной для России.

"Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать - вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", - сказал Путин.

Президент отметил, что очень благодарен людям за поддержку и доверие, которые сохраняются на протяжении многих лет. "Это огромная честь", - сказал он.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета.

Текущая ситуация

В настоящее время Госсовет РФ, который был образован президентским указом в 2000 году, является неконституционным совещательным органом при президенте страны.

Председателем Госсовета является президент России, его членами - председатели палат Федерального собрания, полпреды президента РФ в федеральных округах, руководители высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, руководители фракций в Госдуме.

В рамках Госсовета создаются рабочие группы по различным направлениям для подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета.

Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета, состав которого определяется президентом с ротацией раз в полгода.