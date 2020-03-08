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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Путин выступил за сохранение ограниченного числа сроков для президента

Путин выступил за сохранение ограниченного числа сроков для президента
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин убежден, что для такой страны, как Россия, важна сменяемость власти, а значит необходимо ограничение числа президентских сроков.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Пролетев над бездной", фрагмент которого был показан в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

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"Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество можно было избираться", - сказал Путин.

"Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - убежден президент.

Кроме того, считает он, парламентская республика для России "абсолютно неприемлема".

"Для того, чтобы стабильной была ситуация в стране, нужно иметь стабильные, устойчивые, столетиями отработанные механизмы многопартийной системы. Но даже там, где они столетиями отработаны, мы сейчас видим сбои большие", - отметил президент.

Также неприемлемым он назвал идеи о создании неких параллельных органов власти - например, о придании Госсовету дополнительных функций.

"Я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны - это абсолютно губительно", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что не намерен создавать неприемлемую для страны систему власти, чтобы сохранить свой пост.

Владимир Путин

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