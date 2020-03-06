Угроза взрыва самолета Москва - Уфа оказалась ложной

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ложное сообщение о минировании самолета, совершавшего рейс Москва - Уфа, поступило в экстренные службы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"После взлета борта Sukhoi Superjet 100 "Шереметьево" - Уфа на электронный адрес авиакомпании "Аэрофлот" поступило сообщение о том, что на данном борту заложено взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по прибытию в аэропорт Уфы самолет был обследован техническими службами, взрывное устройство не было обнаружено. На борту находилось 83 пассажира, в том числе два ребенка, и пятеро членов экипажа.

За последнее время в экстренные службы России поступило несколько сообщений о минировании пассажирских самолетов. Так, в четверг, 5 марта было получено в общей сложности четыре таких сообщения.