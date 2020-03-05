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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В России "заминировали" четвертый за день пассажирский самолет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Четвертое за день анонимное сообщение о минировании пассажирского самолета поступило в экстренные службы России, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила анонимная информация о минировании самолета А-320 Владивосток-Новосибирск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прибытие рейса, относительно которого поступила анонимная угроза, ожидается в 18:15 по местному времени (14:15 по Москве) в аэропорт "Толмачево" (Новосибирск). Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс уже прибыл, речь идет о самолете авиакомпании S7.

Ранее в четверг сообщалось о "минировании" самолетов, выполняющих рейсы Санкт-Петербург - Симферополь, Москва - Омск, Москва - Сыктывкар.

В России за несколько дней анонимы "заминировали" уже, как минимум, пять самолетов.

Владивосток Новосибирск

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