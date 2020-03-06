Глава Росавиации назначен первым замминистра транспорта РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

При этом Нерадько сохранит прежнюю должность - руководителя Росавиации. Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, до этого, с 1993 года, работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году был назначен первым заместителем министра транспорта РФ, затем в 2004 году - руководителем Ространснадзора. В 2005 году Нерадько стал руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

Минтранс РФ возглавляет Евгений Дитрих, его первым заместителем является Иннокентий Алафинов, который курирует автодорожную отрасль. Авиацию в Минтрансе курирует замминистра Александр Юрчик.