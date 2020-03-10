Курирующий в Минтрансе РФ авиацию замминистра Юрчик освобожден от должности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик освобожден от своей должности, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

"Освободить Юрчика Александра Алексеевича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", - говорится в распоряжении от 6 марта.

В Минтрансе Юрчик курировал авиационную отрасль.

В прошлую пятницу вышло правительственное распоряжение, согласно которому глава Росавиации Александр Нерадько был назначен первым замминистра транспорта РФ с сохранением прежней должности. В Минтрансе тогда не стали комментировать, означает ли это, что Юрчик покинет свой пост.

Заместителем главы Минтранса Юрчик стал в декабре 2017 ода., сменив Валерия Окулова. До этого он работал в должности заместителя руководителя управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ.

Юрчик родился в 1957 году, окончил Ленинградское высшее командное училище военных сообщений, Ленинградскую военную академию тыла и транспорта, Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе. С 1974 по 2004 год служил в Вооруженных силах. В 2005-2007 гг. был руководителем Росавиации, но из-за ряда авиакатастроф, произошедших в 2006 г., тогдашний премьер Михаил Фрадков отправил его в отставку. Позднее Юрчик был назначен советником министра транспорта.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, до этого, с 1993 года, работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году был назначен первым заместителем министра транспорта РФ, затем в 2004 году - руководителем Ространснадзора. В 2005 году Нерадько стал руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.