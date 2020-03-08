Мантуров призвал женщин идти работать в промышленную сферу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг России намерен привлекать больше женщин в промышленные профессии и оказывать им господдержку, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что государство готово поддерживать их в этом направлении.

По его словам, сейчас женщины составляют более трети всех занятых в промышленности, при этом они занимают должности от рядовых специалистов до руководителей практически во всех отраслях.

"Лидеры среди "женских" отраслей, предсказуемо - текстильное и швейное производство - около 70%, среди занятых в фармацевтической промышленности доля женщин близка к 60%, в радиоэлектронике - 46%. А вот что для кого-то может показаться неожиданным - на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ИФ) трудятся более 500 тысяч женщин", - сказал Мантуров.

Однако, посетовал министр, что среди обучающихся на промышленные специальности в вузах и колледжах в 2019 году девушек оказалось лишь 25%.

Он отметил, что "благодаря активной цифровизации промышленности растет спрос на высококвалифицированные инженерные кадры, обладающие творческим и нестандартным подходом к работе".

"Для удовлетворения этого спроса необходимо развивать актуальные профессиональные навыки и компетенции у девушек, начиная со старших классов школы. В дальнейшем, это поможет им значительно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", - сказал министр.

8 марта 2017 года в России была утверждена "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы".