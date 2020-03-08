Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Мантуров призвал женщин идти работать в промышленную сферу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг России намерен привлекать больше женщин в промышленные профессии и оказывать им господдержку, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что государство готово поддерживать их в этом направлении.

По его словам, сейчас женщины составляют более трети всех занятых в промышленности, при этом они занимают должности от рядовых специалистов до руководителей практически во всех отраслях.

"Лидеры среди "женских" отраслей, предсказуемо - текстильное и швейное производство - около 70%, среди занятых в фармацевтической промышленности доля женщин близка к 60%, в радиоэлектронике - 46%. А вот что для кого-то может показаться неожиданным - на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ИФ) трудятся более 500 тысяч женщин", - сказал Мантуров.

Однако, посетовал министр, что среди обучающихся на промышленные специальности в вузах и колледжах в 2019 году девушек оказалось лишь 25%.

Он отметил, что "благодаря активной цифровизации промышленности растет спрос на высококвалифицированные инженерные кадры, обладающие творческим и нестандартным подходом к работе".

"Для удовлетворения этого спроса необходимо развивать актуальные профессиональные навыки и компетенции у девушек, начиная со старших классов школы. В дальнейшем, это поможет им значительно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", - сказал министр.

8 марта 2017 года в России была утверждена "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы".

Минпромторг Денис Мантуров

Новости

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17

Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса

В Дагестане опровергли информацию СМИ о зараженном коронавирусом паломнике

Задержан несовершеннолетний подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге

Задержан несовершеннолетний подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге
Эпидемия коронавируса

В Казани выписали поправившихся россиян, подхвативших COVID-19 на Diamond Princess

В Казани выписали поправившихся россиян, подхвативших COVID-19 на Diamond Princess

Новых случаев коронавируса в РФ на утро воскресенья не зарегистрировано

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 марта

Труп ребенка с огнестрельным ранением найден около квартиры в Петербурге

Труп ребенка с огнестрельным ранением найден около квартиры в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 7 марта

В Росгвардии предложили отказать в выдаче оружия тем, кто ездил пьяным

В Росгвардии предложили отказать в выдаче оружия тем, кто ездил пьяным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');