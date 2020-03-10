Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве прошло заседание президиума Российской академии наук, где был заслушан доклад академика Геннадия Онищенко о ситуации с острой респираторной коронавирусной инфекцией.

Онищенко начал свой доклад с констатации, что власти Китайской Народной Республики вместе с врачами справились с этой инфекцией, передает корреспондент "Интерфакса". По состоянию на четыре утра 10 марта, сообщил академик, темп прироста заболевания в Китае составляет всего 0,023 процента. Это значит, что количество больных увеличилось лишь на 19 человек, в основном все они приходятся на провинцию Хубэй. 74% заболевших в Китае уже выздоровели и, можно сказать, подчеркнул Онищенко, что Китай справляется с ситуацией.

Академик подчеркнул, что это был чрезвычайно "видоизменяемый штамм вируса". "С декабря он претерпел 149 изменений. Более того, выделился даже новый подтип, характеризуемый большой агрессивностью, хотя с небольшим распространением", - сказал он.

"Если мы защищались от инфекции из Китая, то она неожиданно пришла из другой страны - из Италии. Всего по интенсивности заболевания лидирует Корея, Италия, Иран. Это что касается вне КНР. В России, по состоянию на сегодняшний день, зарегистрировано 20 случаев заболевания. Все заболевшие прибыли из Италии", - сказал докладчик. Он рассказал, что штамм распространился в 105 странах. Из них в 54 страны он пришел из Италии. "Если Италия, Корея и Япония смогут купировать распространение штамма, то в мае, - подчеркнул академик, - можно ожидать победу над ним".

"В нашей стране, - продолжал докладчик, - разработан диагностикум и принимаются беспрецедентные меры по изоляции вернувшихся из неблагополучных регионов. Кроме того, ведется мониторинг случаев заболевания пневмонией". "Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".

Докладчик отметил, что природным резервуаром инфекции являются перепончатокрылые - летучие мыши, хотя есть зарегистрированные случаи, где коронавирус был зафиксирован у собаки. В основном этот вирус переходит от человека к человеку, хотя в самом начале зафиксировано семь переходов от животного мира к человеку.