Пекин заявил о преодолении пика эпидемии коронавируса

Фото: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Китай преодолел пик эпидемии коронавируса, объявил представитель Госкомитета здравоохранения КНР Ми Хэн. Его заявление приводит телеканал CGTN.

По словам чиновника, количество выявленных новых случаев заражения сокращается, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Ранее власти сообщили что за сутки в материковом Китае подтверждено 11 случаев смертей от заражения COVID-19, а также выявлено 15 новых случаев.

Всего с начала эпидемии в Китае, с учетом Тайваня, Гонконга и Макао коронавирусом заразились 80 980 человек, умерли 3173. В больницах лечатся более 14800 заразившихся, состояние 4200 оценивается как тяжелое. Для борьбы с распространением инфекции власти Китая вводили жесткий карантин в провинции Хубэй, которая считается эпицентром эпидемии, строили специальные больничные центры для госпитализации зараженных, брали на себя оплату лечения и тестирования.