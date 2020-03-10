РКН пояснил, что для измерения температуры на работе не нужно согласия сотрудников

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) пояснил, что при измерении температуры тепловизором на работе для профилактики коронавируса согласие сотрудников организации не требуется, а посетителей необходимо уведомить об этой процедуре заранее, их согласие выражается в желании пройти в здание.

"Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник. В РКН добавили, что обработка такой информации без согласия ее владельца в соответствии с частью 2.3 ст.10 ФЗ "О персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

Отмечается, что разные компании стали интересоваться у РКН допустимостью использования тепловизоров для измерения температуры работников и посетителей. По данным ведомства, в соответствии со ст. 88 Трудового кодекса (ТК) РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения им своих обязанностей.

Поскольку меры по выявлению заражения коронавирусом как раз связаны с определением того, может ли сотрудник продолжать работу, его согласия на измерение температуры не требуется, объяснили в РКН.

Также Роскомнадзор дал пояснения о ситуации с посетителями организаций. Посетители, не работающие на компанию, офис которой собираются посетить, будут давать согласие на измерение температуры своим намерением побывать в данной организации, говорится в сообщении ведомства. "При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу", - сообщили в РКН.

Там подчеркнули, что работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о том, что у них будут измерять температуру, для чего рекомендуется разместить на входе в здание соответствующее объявление. Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения.

В РКН добавили, что эти разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения короновируса.