Жительница Миасса скрылась от врачей и полиции, чтобы избежать теста на коронавирус

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вернувшаяся из Италии жительница Миасса в Челябинской области отказалась пройти обследование на заражение новым коронавирусом и скрывается от врачей и полиции, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Нам сообщили, что она прилетела в Челябинск транзитом через Москву 5 марта. Врачи пришли к ней домой, чтобы провести осмотр, взять кровь на анализ и выписать больничный для двухнедельного карантина. Но женщина отказалась их впустить и не объяснила причину своего отказа от обследования, несмотря на возможную угрозу заражения других людей. Договорились, что утром она придет сама сдать кровь", - сказали в пресс-службе.

По данным медиков, с 6 марта приехавшая россиянка не выходит на связь, не открывает никому двери и не отвечает на телефонные звонки. Роспотребнадзор подал иск о ее принудительной госпитализации, и суд это заявление удовлетворил, но пока найти женщину не могут. Точно не известно, находится ли она в своей квартире.

По сведениям пресс-службы, врачи и полицейские приходят к ней несколько раз в день, но пока безуспешно.