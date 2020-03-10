Захвативший заложников москвич направлен судом на психиатрическое лечение

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суд в Москве направил на принудительное психиатрическое лечение пожилого мужчину, захватившего два года назад в заложники семью и убившего при этом человека, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Как установили следствие и суд, в мае 2018 года в Москве в квартире по улице Молостовых 60-летний мужчина переделал принадлежавший ему на законных основаниях карабин. "Желая привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к своим проблемам, полагая, что в случае непринятия срочных мер он лишится права собственности на жилое помещение, взял в заложники проживавшую с ним в одной квартире семью, после чего выдвигал в адрес сотрудников правоохранительных органов требования в качестве условий освобождения заложников", - сказала Иванова.

Она напомнила, что сотрудники ГУ МВД по Москве и СОБР задержали захватчика заложников. При этом женщина с ребенком были освобождены, а глава семьи умер от огнестрельных ранений.

Было возбуждено дело о захвате в заложники трех человек - трехлетнего ребенка и его родителей, переделке оружия и убийстве, совершенном общеопасным способом.

Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала, что захватчик заложников нуждается в принудительном лечении, поскольку в момент совершения преступления из-за хронического психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.