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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Акцию "Бессмертный полк" в России из-за коронавируса отменять не будут

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Организаторы акции "Бессмертный полк" не планируют отменять шествие в городах России из-за вспышки коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Эпидемия коронавируса

"Пока мы планируем проводить. У нас пока никаких директив по поводу отмены или перенесения шествия не поступало, мы готовимся в штатном режиме и планируем, что шествие состоится и в Москве, и в регионах", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что организаторы прорабатывают вопрос усиления мер безопасности во избежание заражения коронавирусом во время шествия, напомнив, что использование медицинских масок во время шествия запрещено.

"Мы продумываем эту тематику, учитывая, что многие сейчас переживают по поводу возможности заразиться. Опять же есть вероятность, что инфекция в принципе к маю пойдет на спад, поэтому мы следим за ситуацией, и ближе к мероприятию уже будет понятно, нужны будут какие-то дополнительные средства или все пройдет в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Акция "Бессмертный полк"

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