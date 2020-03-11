"Ведомости" сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В январе 2020 года в России продали более 3 млн смартфонов, что на 19,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на данные компании - партнера нескольких производителей электроники.

Подлинность этих сведений подтвердили изданию менеджер одного из дистрибьюторов, а также представитель "М.Видео - Эльдорадо" Валерия Андреева, которая сочла рост продаж гаджетов неожиданным. В первом месяце текущего года продажи смартфонов принесли 50,4 млрд рублей (плюс 23% по сравнению с январем 2019-го).

Так быстро продажи в январе - феврале не росли уже несколько лет, отметила Андреева. По ее словам, по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М.Видео-Эльдорадо" продала на 43% больше смартфонов. Рост выручки от торговли гаджетами в январе-феврале 2020 года составил 30%, добавила она.

"Это аномалия. По сведениям Андреевой, большинство других категорий электроники демонстрируют динамику роста, сопоставимую с началом прошлого года", - отмечается в публикации "Ведомостей".

По данным "М.Видео - Эльдорадо", за весь 2019 год было продано 30 млн смартфонов, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Выручка составила 495 млрд рублей (рост на 7% по сравнению с 2018 годом). "Ведомости" также ознакомились с материалами, в которых сообщается, что в январе 2019 года было продано примерно на 11% больше смартфонов, чем в первом месяце 2018-го. А в январе 2018 года в сравнении с аналогичным периодом год назад был зафиксирован спад продаж гаджетов - примерно на 3%.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков объясняет увеличение спроса на смартфоны в январе этого года ожиданиями задержек поставок гаджетов в Россию из-за эпидемии коронавируса. Потребители, планировавшие купить новые смартфоны, решили сделать это в январе, не дожидаясь роста цен из-за возможного дефицита электроники в конце марта - начале апреля, полагает он.

Однако продавцы гаджетов, опрошенные "Ведомостями", не согласны с такой версией. По их словам, в январе связанная с COVID-19 паника еще не была массовой. Они утверждают, что продажи смартфонов выросли из-за множества маркетинговых акций, которые в первом месяце текущего года организовали сотовые операторы и ритейлеры.

Ранее в марте сообщалось, что сбои в цепочках поставок электронных товаров из Китая, вызванные ограничениями из-за коронавируса, привели к задержкам поступления электроники в магазины. Как писало издание Financial Times со ссылкой на экспертов, эти сбои сильнее всего сказываются на смартфонах, наушниках и компьютерах, отчасти из-за того, что ритейлеры стараются не держать большого количества этих товаров на складах в связи с постоянным обновлением моделей.