Коронавирус привел к задержкам поставок электроники на несколько месяцев

Поставщики предупредили ритейлеров, что товаров придется ждать в три раза дольше

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сбои в цепочках поставок электронных товаров из Китая, вызванные ограничениями из-за коронавируса, вызвали задержки поступления компьютеров и смартфонов в магазины, пишет Financial Times. Опрошенные ею эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев.

Сейчас некоторые ритейлеры узнали от производителей электроники, что доставка персональных компьютеров и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до начала эпидемии.

Только те бренды, которые имеют возможность платить авансом и тесно сотрудничать с поставщиками компонентов, такие как Apple или Samsung, смогут обеспечить достаточную производственную мощность в условиях текущих проблем, отмечают эксперты.

"Одного партнера по сбыту в Австралии основные производители уведомили, что поставки могут занимать до 14 недель вместо обычных четырех недель, - сказал FT аналитик исследовательской фирмы Canalys Шарон Хиу, занимающийся вопросами продаж и каналов распределения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. - Некоторым компаниям, осуществляющим сбытовую деятельность для производителей, велено ждать около 10 недель. Другим не удается узнать даже примерное время прибытия товаров".

По словам Хиу, срок поставки компьютеров Dell в Австралию увеличился с трех-пяти недель до 10 недель, в некоторых магазинах иссякли запасы портативных и настольных компьютеров семейства HP Elite.

Сильнее всего сбои в цепях поставок сказываются на смартфонах, наушниках и компьютерах, отчасти из-за того, что ритейлеры стараются не держать большого количества этих товаров на складах в связи с постоянным обновлением моделей, объяснил партнер консалтинговой компании A. T. Kearney Сукету Ганди.

Ассоциация IPC, объединяющая предприятия электронной промышленности по всему миру, на прошлой неделе сообщила, что поставщики посоветовали членам организации готовиться к задержкам поставок в среднем на три недели.

Apple предупредила инвесторов, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Компания также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины Apple и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Dell пока не стала закладывать возможное влияние коронавируса в свой годовой прогноз, но сообщила, что ситуация, как ожидается, отразится на ее продажах в Китае в текущем квартале.