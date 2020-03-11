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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Скульптуру Чижика-Пыжика на набережной реки Фонтанки в Петербурге освободили от медицинской маски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Музея городской скульптуры в среду.

"Чижик-Пыжик не входит в коллекцию нашего музея, но он много раз подвергался нападкам, и, если есть возможность, мы стараемся таким памятникам помогать. Маску с него уже сняли. Она вряд ли повредит памятнику, но мы всегда говорим, что лучше такого не делать, лучше любоваться скульптурой издалека. Случиться может что угодно, можно было упасть, надевая маску", - сказал собеседник агентства.

В музее не уточнили, кто освободил Чижика-Пыжика от маски. "Вчера об этом стало всем известно, в том числе администрации Центрального района, и кто-то ее снял", - добавили в пресс-службе.

Накануне в интернете появились фотографии скульптуры с надетой на клюв самодельной медицинской маской.

Расположенная у самой воды возле Михайловского замка на Фонтанке скульптура Чижика-Пыжика была установлена в 1994 году напротив дома N 6, где по инициативе принца Петра Ольденбургского в 1835 году было основано императорское училище правоведения. Учащиеся этого училища носили мундиры желто-зеленого цвета, за что их прозвали "чижиками-пыжиками". Раздобыв штатскую одежду, будущие правоведы ходили в кабак купца Нефедова, который располагался рядом с училищем. Тогда же и родилась известная песенка "Чижик-Пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил". Разработал проект одной из самых в городе маленьких фигур грузинский скульптор Резо Габриадзе. Высота птички 11 см, вес - около 5 кг. После появления в Петербурге Чижика-Пыжика появилось поверье - если брошенная к лапкам птички монетка удержится на постаменте, то желание обязательно исполнится.

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