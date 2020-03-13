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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Власти Петербурга запретили мероприятия с участием более 1000 человек

Общественным организациям чиновники посоветовали не проводить публичные мероприятия

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Смольный запретил с 16 марта по 30 апреля любые массовые мероприятия с участием более 1000 человек. Об этом говорится в постановлении о режиме повышенной готовности по коронавирусу.

Эпидемия коронавируса

Аналогичные меры пообещала ввести администрация Ленинградской области, говорится в совместном пресс-релизе. Об этом договорились главы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко. 13 марта в Ленобласти было объявлено о первом выявленном случае заражения коронавирусом.

Россиянам, которые живут или временно находятся в Петербурге, рекомендовано не ездить за границу, а также не ходить в театры и на различные просветительские, развлекательные, спортивные или другие мероприятия.

Прибывшим из стран, неблагополучных по коронавирусу, рекомендовано самоизолироваться на дому на две недели с момента въезда в страну и вызвать районного врача. В список стран пока попали Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

Всем, кто посещал страны, где уже есть коронавирус (по сайту ВОЗ), рекомендовано сообщать о возвращении в Россию, указывать, где и когда они были, и оставлять контактную информацию.

Общественным организациям чиновники посоветовали не проводить публичные мероприятия.

Работодателям Смольный посоветовал не отправлять сотрудников в командировки, не проводить мероприятия с участием иностранцев и не участвовать в таких мероприятиях. Если Роспотребнадзор сообщит о заражении сотрудника компании, работодатель обязан дезинфицировать помещения, где находился заболевший. Им также рекомендовали активнее использовать дистанционные способы проведеняи совещаний. Транспортным компаниям и тем, которые работают в местах массового скопления людей, рекомендовано регулярно проводить дезинфекцию.

Образовательным учреждениям рекомендовано не пускать на занятия учащихся с симптомами инфекции и проводить дезинфекцию помещений ежедневно.

Ряд рекомендаций касается информирования населения и подготовке к работе с больными и желающими обследоваться.

Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил включить в текст своего постановления пункты о карантине в стационарах, дополнительной подготовке медперсонала, ревизии специального оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, ограничении численности массовых мероприятий. В результате он отменил массовые мероприятия численностью свыше 300 человек.

В Москве в связи с коронавирусом пока запрещены мероприятия с участием более 5000 человек. На сайте столичной мэрии появилось сообщение о том, что нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться вплоть до 5 лет лишения свободы в случае, если это действие привело по неосторожности к смерти другого человека.

Москва Петербург Ленинградская область Александр Беглов Александр Дрозденко

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