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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:29

В Петербурге за гибель пассажиров осужден таксист, влетевший в грузовик

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении водителя такси, который спровоцировал ДТП с двумя погибшими на Обводном канале в июле 2019 года.

23-летний Икромджон Баходир угли Абдикулов получил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на управление транспортным средством на 2,5 года, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города,

Гражданские иски удовлетворены судом на сумму около 3,5 млн рублей.

ДТП произошло 23 июля 2019 года около четырех часов утра на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Суд установил, что Абдикулов, который является гражданином одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем такси Skoda, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении тягачом Peterbilt с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП один пассажир такси, мужчина, скончался на месте происшествия. Другие пассажиры, 35-летний мужчина и 19-летняя женщина, были госпитализированы с тяжелыми травмами, позже один из них скончался в больнице.

Отмечается, что фигурант управлял автомобилем без водительского удостоверения. Кроме того, он двигался со скоростью около 106 км/ч (установленное ограничение для движения в населенных пунктах - не более 60 км/ч) и не принял своевременных возможных мер к снижению скорости.

Петербург

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