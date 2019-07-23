В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге автомобиль такси врезался в грузовик: два пассажира погибли, один пострадал.

ДТП произошло во вторник около четырех часов утра в Адмиралтейском районе Петербурга на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

23-летний гражданин "одной из стран ближнего зарубежья", будучи за рулем автомобиля такси Skoda, на большой скорости врезался в тягач Peterbilt с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя.

В результате удара один пассажир такси, мужчина, скончался на месте происшествия. Другие пассажиры, 35-летний мужчина и 19-летняя женщина, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Позже стало известно, что 35-летний мужчина скончался в больнице.

Водитель такси задержан на месте аварии. При себе у него не было водительского удостоверения.

Возбужденное уголовное дело было переквалифицировано по статье "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".