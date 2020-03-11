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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:29

Тело пропавшей школьницы нашли в Тамбовской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тело убитой 13-летней девочки обнаружено спустя четыре дня после исчезновения в Тамбовской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Школьница пропала 7 марта, возвращаясь с дискотеки. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Спустя несколько дней полицией был задержан 35-летний житель Котовска, который показал, что вечером 7 марта, управляя легковым автомобилем, он сбил школьницу, после чего вывез ее тело к водоему и сбросил в воду.

В течение двух дней водолазы безрезультатно исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, указанном подозреваемым. Одновременно розыскные мероприятия продолжались и в других местах. Поисковые группы продолжали прочесывать окрестности Тамбовского района и города Котовска.

Вечером 11 марта тело школьницы нашли в лесном массиве Котовска. Точная причина смерти девочки будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тамбовская область

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