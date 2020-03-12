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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Установлена настоящая причины смерти тамбовской школьницы, которую якобы сбила машина

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Тамбовской области установили причины смерти 13-летней школьницы, тело которой было найдено накануне, спустя четыре дня после начала поисков.

Как сообщает СУ СКР по региону, у девочки обнаружили черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия.

Школьница пропала 7 марта, возвращаясь с дискотеки. Спустя несколько дней был задержан 35-летний житель Котовска, который заявил, что находясь за рулем сбил школьницу, после чего вывез ее тело к водоему и сбросил в воду.

Однако характер и расположение повреждений на теле жертвы не подтверждают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии, отметили в СКР.

Тело девочки было найдено не сразу: в течение двух дней водолазы безрезультатно исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, указанном подозреваемым. Одновременно розыскные мероприятия продолжались и в других местах. Вечером 11 марта тело школьницы было обнаружено в лесном массиве Котовска.

Суд арестовал подозреваемого.

Тамбовская область

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