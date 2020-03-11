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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

РФ с 13 марта ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

Сохранятся регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж из Шереметьево

РФ с 13 марта ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В России с 13 марта из-за коронавируса вводятся ограничения авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией, останутся только отдельные рейсы. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением COVID-19.

Согласно сообщению, с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 г. временно ограничиваются пассажирские воздушные перевозки с территории РФ на территорию Италии, ФРГ, Испании, Франции и в обратном направлении, за исключением: регулярных рейсов Москва - Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва - Берлин (и обратно), регулярных Москва - Мюнхен (и обратно), регулярных рейсов Москва - Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных рейсов Москва - Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва - Барселона (и обратно), регулярных рейсов Москва - Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

Также будут осуществляться чартерные рейсы при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, в сообщении штаба не указаны. Но ранее в среду об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщал "Аэрофлот", который базируется как раз в "Шереметьево".

О прекращении рейсов в Испанию и Германию с 13 марта сообщила в среду вечером авиакомпания "Победа", которая летает из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кёльн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Компания пообещала "оперативно оформить возврат денежных средств в полном объеме". В конце прошлой недели "Победа" отменила все свои рейсы в Италию до апреля.

Регулярные рейсы из России в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта - "в связи с решением Минтранса РФ" - отменяет и вторая крупнейшая авиакомпания РФ - S7 Airlines. "Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы - только граждан России", - сообщил перевозчик. S7 также предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости билетов, без штрафов обменять их на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании.

Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

Он подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил глава ВОЗ.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться", - предупредил Гебрейесус.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Хроника коронавируса. Март.

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РФ Германия Италия Франция Испания COVID-19

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