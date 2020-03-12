Иностранцы прекратили покупать туры в РФ и аннулировали заявки на 500 млн рублей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры сообщают о практически полной остановке продаж туров в Россию из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), уже аннулированы бронирования на полмиллиарда рублей.

"Туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в Россию. Причины как в распространении коронавируса во многих странах Европы и Азии, так и в принимаемых в самой России карантинных мерах. По подсчетам аналитической службы АТОР, общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май уже сейчас составляет не менее 500 млн рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов", - сообщили "Интерфаксу" в ассоциации.

Как уточнили в АТОР, наибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынку. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть аннуляции из Вьетнама, Индонезии, Японии. Традиционно эти туристы открывают туристический сезон. На втором месте - Ближний Восток, затем - Европа.

"Пока туроператоры говорят об упущенном доходе туротрасли - большинство объектов наземного обслуживания аннулируют заявки в феврале-апреле без штрафов. Но о реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне. Так, например, на период Петербургского международного экономического форума отели Санкт-Петербурга брали с туроператоров депозиты. Сейчас в ответ на запросы компаний отельеры сообщают, что вопрос о возврате депозитов обсуждается", - сообщили в АТОР.

В ассоциации подчеркнули, что коронавирус может стать самым серьезным ударом по российской туротрасли за последние 20 лет, и она остро нуждается в господдержке.

Россия в феврале ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном из-за вспышки там коронавируса. 11 марта было также ограничено сообщение с городами Франции, Германии, Италии и Испании.