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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

На шахте в Коми произошло задымление

На поверхность выведены около трети горняков

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Горняков шахты "Заполярная-2" в республике Коми эвакуируют из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошло задымление на магистральной конвейерной выработке на отметке минус 620 метров", - сказал собеседник агентства.

На поверхность выведены 84 горняка. Под землей остаются еще 158. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее данную информацию подтвердили в управлении МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в блоке "Воркутинская".

"Работающая смена шахты "Воркутинская" 122 человека, шахты "Заполярная" 120 человек (...). На 22:40 выведены 84 человека, осталось 158", - добавили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на аварийном участке находился один человек, он выходит на поверхность самостоятельно.

На место направлены пять отделений военизированных горноспасательных частей, 25 человек и шесть единиц техники.

Шахта "Заполярная" АО "Воркутауголь" входит в ПАО "Северсталь".

Коми Заполярная-2

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