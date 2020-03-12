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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

Все горняки выведены из шахты в Коми, где произошло задымление

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Все 242 горняка из блоков "Воркутинская" и "Заполярная-2" шахты "Воркутауголь" выведены на поверхность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"На 23:45 выведены все 242 человека", - сказали в пресс-службе.

Никто из работников "Воркутинской" и "Заполярной" при задымлении не пострадал, говорится в сообщении компании в социальной сети "ВКонтакте".

"Все работники успешно эвакуировались на поверхность, пострадавших нет. В подземных выработках шахты "Воркутинская" продолжают работу сотрудники военизированной горноспасательной части и вспомогательной горноспасательной службы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на шахте "Заполярная-2" в республике Коми на глубине 620 метров произошло задымление. Поскольку "Заполярная-2" имеет единую вентиляционную систему с шахтой "Воркутинская", пришлось эвакуировать работников обеих шахт.

Смена шахты "Воркутинская" составляет 122 человека, шахты "Заполярная" - 120 человек.

Коми Заполярная-2 Воркутинская

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