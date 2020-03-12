РЖД предложили сделать бесплатным проезд в электричках для детей от 5 до 7 лет

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предлагает унифицировать льготу на проезд в пригородном ж/д сообщении для детей от пяти до семи лет и сделать его бесплатным по всей стране. Об этом сообщил заместитель генерального директора "РЖД" Дмитрий Пегов на слушаниях по пригородному ж/д сообщению в Общественной палате РФ в четверг.

"В целях приведения к единому порядку при предоставлении бесплатного проезда детей в возрасте от 5 до 7 лет предлагается внести соответствующие изменения в Устав железнодорожного транспорта РФ, пересматривающие бесплатный проезд детей в возрасте не старше семи лет", - сказал Пегов.

По его словам, в адрес РЖД, пригородных пассажирских компаний, региональных и федеральных органов власти поступают обращения по вопросу предоставления льгот для проезда детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также по льготам на проезд учащихся и студентов в поездах пригородного сообщения.

"Основной причиной обращений являются разные условия предоставления льготного проезда для данной категории пассажиров. Так, на территории 15 субъектов РФ льготный тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет не установлен. Например, в Краснодарском крае перевозка детей оплачивается по полному тарифу, в других субъектах РФ проезд детей оплачивается в размере от 25% до 50% от полной стоимости билета", - сообщил топ-менеджер.

Для проезда студентов и школьников также установлены разные условия проезда в зависимости от региона, отметил Пегов.

"Как правило, студентам и школьникам предоставляется 50%-ная скидка в период с 1 сентября по 15 июня. Главное отличие заключается в порядке предоставления скидки и сроке действия льгот. Так, на территории 8 регионов предусмотрена монетизация льготы, только в 4 субъектах РФ срок действия льготы для студентов продлен до 30 июня", - пояснил он.

РЖД также предлагают установить круглогодичный срок действия льгот для студентов и школьников. "Для решения данного вопроса предлагается рассмотреть возможность использования норм ранее принятого постановления правительства РФ от 27 декабря 2010 года номер 1163, предусматривающее обеспечение софинансирования расходных обязательств субъектов РФ от расходов на компенсацию льготного проезда учащихся и студентов", - заключил Пегов.