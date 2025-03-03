Минтранс ждет скорого введения круглогодичной 50%-й скидки для детей в дальних поездах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минтранс рассчитывает на скорое введение круглогодичной скидки на проезд детей в поездах дальнего следования, сообщил глава ведомства Роман Старовойт на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

"В текущем году мы планируем перейти на субсидирование полки, на адресное субсидирование, но ключевое - это предоставление круглогодичной льготы в размере 50% от взрослого тарифа на проезд железнодорожным транспортом в дальнем следовании всем детям гражданам России до 18 лет. Для этого разработан соответствующий проект постановления правительства, который уже сейчас в аппарате (правительства - ИФ)", - сказал он, напомнив, что это предложение было поддержано Госдумой в апреле 2024 года.

Старовойт пояснил, что суть льготы заключается в том, что она будет действовать в течение всего года, а не только в летние каникулы, как было раньше.

"Мы надеемся, что в ближайшие две недели, проект постановления выйдет. Здесь нужно поторопиться, потому что на этой неделе уже открывается продажа (билетов - ИФ) на летний период", - добавил он.