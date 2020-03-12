В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде.

В столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подтвердили, что в Москве выявлено еще четыре случая коронавирусной инфекции, таким образом, всего в столице выявлено 19 случаев. Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один - в инфекционной больнице №2.

Всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания новым типом коронавирусной инфекции: 31 случай заболевания граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 случая заражения граждан Китая, один заболевший гражданин Италии.

Из них выписаны по выздоровлению два гражданина Китая, один гражданин России.

Также уже выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. Эти случаи заражения считаются "японскими".