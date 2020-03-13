Краснодарские врачи назвали стабильным состояние заразившегося COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Врачи назвали стабильным состояние мужчины, который госпитализирован в Краснодаре с коронавирусом, сообщили в Минздраве Кубани. О том, что в регионе появился первый зараженный COVID-19, стало известно 12 марта, в четверг.

По словам чиновников, заболевший побывал в Вероне.

"По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился за помощью", - сказал предствитель министерства.

Заболевшим занялись краевые врачи, его изолировали в стерильном боксе. 12 марта пришли результаты анализов, и результат был подтвержден.

Уже найдены все, кто контактировал с заболевшим, их взяли под постоянное наблюдение врачей.

Ранее сообщалось, что пациент из Приморско-Ахтарска, у которого выявлена коронавирусная инфекция, помещен в стерильный бокс Краснодарской краевой инфекционной клинической больницы, где развернут специальный госпиталь.

12 марта стало известно о шести новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России - четыре пришлось на Москву, по одному на Краснодар и Калининград. Число зараженных в Москве составило 19.

Всего на вечер четверга в России было зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19: 31 случай заболевания граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 случая заражения граждан Китая, один заболевший гражданин Италии.