Глава Ульяновска передумал уходить в отставку

Днем ранее Сергей Панчин решил уйти, сославшись на здоровье

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава Ульяновска Сергей Панчин в городской думе заявил, что все же не уйдет с должности, хотя объявил об отставке день назад. Перед этим депутаты очень просили его остаться, чтобы "продолжать успешно решать все проблемы города".

Панчину 67 лет. 12 марта пресс-служба мэрии сообщила, что он решил уйти по состоянию здоровья и это его личное решение. 13 марта в думе он объяснил, что в предыдущем заявлении "личное преобладало над общественным, над решимостью решать конкретные проблемы", поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал остаться.

По словам мэра, уже разработана новая структура администрации Ульяновска, призванная решить кадровые проблемы управления города. В ближайшее время все соответствующие документы поступят на рассмотрение депутатов городской думы.

Панчин фактически возглавляет Ульяновск с июля 2013 года, когда решением гордумы он был назначен на должность главы администрации города. В сентябре 2015 года Панчин был избран депутатом Ульяновской гордумы пятого созыва, а 1 октября - главой города.