Глава Ульяновска решил уйти в отставку

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава Ульяновска Сергей Панчин объявил об отставке, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Это его личное решение, связано с состоянием здоровья", - сказал представитель мэрии.

Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Панчина Владислав Игонин.

Панчину 67 лет. Он стал мэром в октябре 2015 года, за месяц до этого он избрался в городскую думу. С июля 2013 года по сентябрь 2015 года он возглавлял администрацию Ульяновска.