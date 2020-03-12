Глава Ульяновска решил уйти в отставку
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава Ульяновска Сергей Панчин объявил об отставке, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"Это его личное решение, связано с состоянием здоровья", - сказал представитель мэрии.
Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Панчина Владислав Игонин.
Панчину 67 лет. Он стал мэром в октябре 2015 года, за месяц до этого он избрался в городскую думу. С июля 2013 года по сентябрь 2015 года он возглавлял администрацию Ульяновска.