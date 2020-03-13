Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Бангкоке поступают сообщения об отказах российским гражданам в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд.

В российской дипмиссии уточнили, что такие сообщения поступают на фоне заявлений таиландских официальных лиц относительно "приостановки выдачи виз по прибытии" для граждан России и некоторых других стран.

Посольство РФ запросило официальное разъяснение Бангкока по сложившейся ситуации.

В связи с этим дипломаты напоминают, что "российские граждане имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об отказе от визовых формальностей, которое сохраняет свою силу".

Соответствующее заявление также разместило посольство Таиланда в РФ.

Однако позднее пресс-атташе российской дипмиссии Владимир Ким пояснил "Интерфаксу", что речь идет об отказе россиянам в регистрации на рейсы в Таиланд авиакомпаниями третьих стран, в частности, Юго-Восточной Азии.

Как сообщили 11 марта местные СМИ со ссылкой на заявление министра внутренних дел, Таиланд для предотвращения распространения коронавируса с 10 марта отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Также отменен безвизовый режим для граждан Италии, Гонконга и Южной Кореи. В министерстве туризма Таиланда "Интерфаксу" сообщили, что отмена виз "по прилету" не затронет граждан России.