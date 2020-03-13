Туристов предупредили о возможном карантине при въезде в Таиланд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Туристы из стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, могут быть подвергнуты карантину при въезде в Таиланд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ).

"В стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. Введены усиленные меры контроля в аэропортах, морских и наземных портах с целью защиты здоровья туристов и местных жителей", - рассказали в офисе.

О новых правилах безопасности объявили авиакомпании страны. Так, пассажирам Thai Airways, путешествующим из Южной Кореи, Китая, включая Гонконг и Макао, и Италии нужно до выдачи посадочного талона предоставить сертификат здоровья, подтверждающий "отсутствие риска COVID-19".

На данный момент в Таиланде зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом, при этом 35 человек выздоровели и вернулись домой.

"Соблюдая основы безопасности и меры предосторожности для снижения риска коронавирусной инфекции, туристы без опасений могут планировать поездку в Таиланд", - отметили в ТАТ.

Посольство РФ в Бангкоке сообщило в пятницу о неправомерных отказах российским гражданам в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд, из-за новых визовых правил. В дипмиссии подчеркнули, что "российские граждане имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы".