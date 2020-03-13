В ФАС усомнились в том, что вакцина от коронавируса будет недоступна россиянам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ситуация, при которой вакцина от коронавируса после ее разработки будет недоступна российским потребителям из-за ограничений интеллектуального права, в частности, и вопросов регулирования отрасли в целом, маловероятна, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

"Я думаю, что мы с регулированием этим абсолютно справимся, и при выработке соответствующей вакцины она будет доступна абсолютно всем", - сказал Кашеваров журналистам в кулуарах Антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР).

Таким образом он ответил на вопрос о том, не возникнет ли при разработке вакцины проблем с монополией изобретателя и неадекватной для потребителей ценой по примеру уникального лекарства швейцарской компании Novartis Золгенсма, стоимость которого превышает на сегодняшний день $2 млн.

"Честно говоря, при выработке соответствующей вакцины не стал бы прогнозировать ситуацию, при которой этими средствами не было бы обеспечено все население, потому что это угроза абсолютно многим странам", - сказал Кашеваров.

Он напомнил об эпизоде из истории XX века, когда британский микробиолог Александр Флеминг, открывший лекарственные свойства пенициллина для борьбы с имевшими массовое распространение в первой половине прошлого века инфекционными заболеваниями, отказался от патента.

"Я не знаю, какое решение будет принято в итоге (касаемо изобретения вакцины от коронавируса - ИФ), но я думаю, что у каждого государства есть механизм, который позволит обеспечить, исходя из бюджетных возможностей, все население доступными лекарствами", - сказал замглавы ФАС.

"Вы знаете примеры, которые мы приводили неоднократно - Бразилия, вспышка ВИЧ, страна принимает решение о выдаче принудительной лицензии. У нас такой законопроект тоже находится в Государственной думе", - сказал Кашеваров.