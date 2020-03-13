В "заминированном" самолете рейса Петербург-Екатеринбург не нашли бомбу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Екатеринбурге завершили проверку совершившего посадку пассажирского самолета, в ходе полета которого поступила ложная информация о его минировании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет был проверен. Ничего подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" получила сообщение о минировании самолета, выполнявшего рейс u6-173 Санкт-Петербург - Екатеринбург - Хабаровск. По данным информированного источника, данная информация поступила от анонима. Борт благополучно приземлился в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). После приземления самолета правоохранительные органы начали его проверку.