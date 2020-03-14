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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - сказал архиерей в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

В то же время митрополит считает, что вопрос о том, кто будет посещать службы, как люди будут себя вести, как предохранять людей, это вопрос, на который церковь будет отвечать в каждом конкретном случае в зависимости от степени распространения вируса и прислушиваясь к городским властям и медикам.

"Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, - подчеркнул он, - и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов".

Иларион призвал отвергнуть бытующее представление о том, что переносить простуду на ногах - это доблесть. Он напомнил, что это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих, посоветовав простуженным сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.

РПЦ митрополит Иларион

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