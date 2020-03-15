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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

В РПЦ опровергли слухи об изменениях в графике патриарха из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви назвали ложными предположения, будто патриарх Кирилл изменил рабочий график из-за распространения коронавируса.

"Неправда, конечно. В графике никаких изменений нет", - заявил "Интерфаксу" в воскресенье глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения, будто патриарх не совершает в эти дни богослужений при большом стечении народа и не посещает официальных мероприятий из опасений заразиться коронавирусом.

Ранее в субботу глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что духовенство не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса. Он также призвал не переносить простуду "на ногах".

Между тем священный Синод РПЦ призвал соблюдать меры профилактики коронавирус: чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и применять при причастии одноразовые стаканчики.

РПЦ

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